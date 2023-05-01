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Мендель — о Талалаеве в «Химках»: «Иногда бесило — когда Андрей Викторович начинал на всех гнать»

Алина Савинова
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Полузащитник «Факела» Андрей Мендель ответил на вопрос, было ли ему комфортно находиться в «Химках», которые возглавлял Андрей Талалаев.

«Какое-то время да. В целом это же помогало. Но иногда и бесило — когда Андрей Викторович уже начинает на всех гнать. Переходил границу. Допустим, команда не выполняет установку на игру, и он повышает голос. А люди же разные. На кого-то не надо орать, а кто-то от крика играет лучше. Ничего, как-то попривыкли. Я-то стрессоустойчивый, мне нормально», — приводит Sport24 слова Менделя.

Мендель играл за «Химки» в 2019 году. В составе подмосковной команды он провел 23 матча и отметился одним забитым голом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-01-inogda-besilo-kogda-nachinal-na-vsekh-gnat-perekhodil-granitsu-khavbek-fakela-mendel-o-talalayeve-v-khimkakh
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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