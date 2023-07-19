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Сегодня, 20:10

Metaratings: «Спартаку» предложили услуги бывшего форварда «Реала» Йовича

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лука Йович.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Фиорентины» Лука Йович может перейти в «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, посредники предложили «Спартаку» услуги 25-летнего серба. Сам нападающий не против продолжения карьеры в России.

Йович выступает за «Фиорентину» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 нападающий провел 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее Йович играл за мадридский «Реал», «Айнтрахт», «Бенфику», кипрский «Аполлон» и «Црвену Звезду».

Источник: https://metaratings.ru/news/posredniki-predlozhili-spartaku-uslugi-eks-forvarda-reala-iovicha-267403/
Лука Йович
Футбол
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
ФК Фиорентина
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