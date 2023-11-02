Боярский: «Краснодар» — конкурент. Главная игра будет именно с ним»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах сине-бело-голубых в РПЛ.

— После 13 туров в РПЛ лидирует «Краснодар», а не «Зенит». Как воспринимаете такой результат?

— Замечательно! Я не вижу в этом никаких проблем. Думаю, что мы все равно станем лидерами. Главная игра будет именно с «Краснодаром» (11 ноября. — Прим. «СЭ»).

— В очередное чемпионство «Зенита» верите?

— Конечно! «Краснодар» — конкурент. Но я все-таки болельщик «Зенита» и вижу, что команда играет хорошо. Даже замечательно!

— Сергей Семак недавно признал, что в этом сезоне «Зенит» стал слабее. Продажа Малкома — настолько серьезная потеря? Как вы отнеслись к этому трансферу?

— Конечно, обидно. Но у нас остается Семак. А это человек, который может решить любые проблемы. И он их решит вместе с Тимощуком. У них сильный тренерский штаб — они найдут способ, как залатать пробоины.

Команда в очень хорошей форме — ее температура 36,6! Нет ни внутренних раздоров, ни внешнего давления. Играть с «Зенитом» интересно всем клубам. А обыграть нас не так легко. Пускай попробуют и в этом сезоне!

— Самый неудачный старт сезона при Семаке вас не напугал?

— Нет, я люблю этот клуб и верю в него. Посмотрите, каким голеадором стал Кассьерра! В прошлом сезоне он играл очень посредственно, и Семак мог сказать: «Хорошо бы его убрать». Но сейчас игрок наращивает обороты — и в этом есть тренерская заслуга.

«Краснодар» с 28 очками продолжает лидировать в РПЛ. «Зенит» с 26 очками занимает второе место в таблице.