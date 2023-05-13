Мирзов — о пятом подряд чемпионстве «Зенита»: «Сами понимаете, какие иностранцы там выступают»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов предположил, почему «Зенит» в пятый раз подряд становится чемпионом России.

«Зенит» — большой клуб, где играют большие игроки. Сами понимаете, какие иностранцы там выступают, поэтому они и побеждают. Как будет без иностранцев? Это никому не известно", — цитирует Мирзова Metaratings.ru.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Всего в своей истории петербургский клуб 10 раз завоевывал золотые медали в РПЛ.

На данный момент в составе сине-бело-голубых выступают 10 легионеров.