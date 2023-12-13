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Сегодня, 09:00

Мирзов — о давлении в «Спартаке»: «Не мог дать того результата, которого от меня ожидали болельщики»

Константин Белов
Корреспондент
Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал о давлении со стороны болельщиков в период выступления за «Спартак».

«Конечно, ощутил особое давление в «Спартаке». Я не мог дать того результата, которого от меня ожидали болельщики. Очень хотелось помочь команде, но не мог этого сделать на сто процентов, из-за чего сильно злился. Нужно было время, но его никто не дал, необходим был результат прямо здесь и сейчас. В «Спартаке» только так, никто не будет ждать, пока ты адаптируешься до конца. Я месяц жил на базе клуба в Тарасовке и никуда не выезжал. Только тренировался, понимая давление от руководства и болельщиков. Очень сильно старался оправдать ожидания, но не получилось», — сказал Мирзов «СЭ».

Мирзов выступал за «Спартак» с июля 2019 по октябрь 2020 года. За красно-белых 30-летний футболист провел 33 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Резиуан Мирзов и&nbsp;Айртон. «В «Спартаке» месяц жил на базе и только тренировался, но оправдать ожидания не получилось». Интервью Мирзова

Резиуан Мирзов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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