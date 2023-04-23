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Мирзов: «Талалаев сказал, что хочет видеть меня на прежней позиции»

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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что новый главный тренер команды Андрей Талалаев хочет видеть его на прежней позиции, на которой он не играл при Спартаке Гогниеве.

«После прихода Талалаева был личный диалог с тренером. Сказал, что хочет видеть меня на позиции, на которой я играл до этого. При Гогниеве я вообще играл не на своей позиции. Последние полгода и у меня, и у команды мало что получалось», — приводит Sport24 слова Мирзова.

В текущем сезоне 29-летний футболист, основной позицией которого является левый фланг полузащиты, провел за «Химки» 23 матча, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: sport24.ru
Резиуан Мирзов
ФК Химки
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