Мишкич считает, что Ишков выйдет на высокий уровень

Полузащитник «Урала» Даниель Мишкич оценил выступление партнера по команде Ильи Ишкова в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Как мне гол Ишкова? Очень красивый, и это не случайность. Илья на последней тренировке забил такой же мяч. У Ишкова отличный потенциал, поэтому надо продолжать его выпускать на поле. Сам Илья должен продолжать работать в том же духе, он выйдет на высокий уровень. Верю в Ишкова, он хороший парень и отличный футболист. Вообще не волнуюсь за его будущее. Илья — не новый Аршавин и не новый Месси. Он только новый Ишков», — приводит слова Мишкича Sport24.

Ишков забил на 90+5-й минуте из-за пределов штрафной в дальний от себя верхний угол ворот бело-голубых.

18-летний футболист выступает за «Урал» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.