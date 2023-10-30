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Сегодня, 20:01

Мишкич считает, что Ишков выйдет на высокий уровень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Даниель Мишкич оценил выступление партнера по команде Ильи Ишкова в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Как мне гол Ишкова? Очень красивый, и это не случайность. Илья на последней тренировке забил такой же мяч. У Ишкова отличный потенциал, поэтому надо продолжать его выпускать на поле. Сам Илья должен продолжать работать в том же духе, он выйдет на высокий уровень. Верю в Ишкова, он хороший парень и отличный футболист. Вообще не волнуюсь за его будущее. Илья — не новый Аршавин и не новый Месси. Он только новый Ишков», — приводит слова Мишкича Sport24.

Ишков забил на 90+5-й минуте из-за пределов штрафной в дальний от себя верхний угол ворот бело-голубых.

18-летний футболист выступает за «Урал» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-591588-mishkich-u-ishkova-otlichnyy-potentsial-poetomu-nado-prodolzhat-yego-vypuskat-na-pole-on-vyydet-na-vysokiy-uroven
Илья Ишков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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