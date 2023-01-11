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Сегодня, 09:20

Митрофанов рассказал, как совместно с Алаевым оформил Fan ID: «Получение составило минуту на двоих»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Митрофанов (справа) и Александр Алаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» заявил, что оформление Fan ID заняло у него и президента РПЛ Александра Алаева меньше 15 минут.

«У меня была подана заявка на получение карточки болельщика. Во время совместной пресс-конференции с Минцифрами у действующего президента РПЛ Александра Алаева заявка не была подана. Мы с ним меньше, чем за 15 минут, с мобильного телефона оформили. Вместе пошли в обеденный перерыв (в МФЦ). На меня девушка потратила 3 минуты, потому что загружалась программа. На Александра Алаева уже 10 секунд. Получение карты болельщика составило минуту на двоих», — сказал Митрофанов «СЭ».

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
Максим Митрофанов
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