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Сегодня, 17:18

Мор: «Спартак» обыграл «Динамо» не без доли везения»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ.

«Впечатления от дерби двойственные. С одной стороны, здорово, что «Спартак» победил, хорошо, что команда уже третью игру сыграла «на ноль», но все равно есть ощущение, что это была игра не в силу своих возможностей. Все-таки играли дома, и состав «Спартака» сильнее, чем у «Динамо», и скамейка, и потерь меньше. Поэтому хотелось бы увидеть более интересную игру, а эта победа все же добыта, в том числе, и благодаря небольшому везению. У «Динамо» было очень много моментов, когда выручали Селихов и Максименко, и когда мяч пролетал рядом с каркасом ворот», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

«Спартак» с 16 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-spartak-oby-gral-dinamo-ne-bez-doli-vezeniya/
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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