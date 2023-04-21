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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса расторгнуть контракт с «Интернасьоналом».
«Странное такое известие. Ясно, что многих деталей мы не узнаем никогда. Все футболисты такие же живые люди, личных причин очень много может быть. Так было, когда Марио уезжал из ЦСКА: никто не думал об этом, а он раз — и уехал. Его личная жизнь, он вправе делать как захочет. Если есть какой-то вариант с возвращением в ЦСКА, а он, скорее всего, есть, то, конечно, будет здорово для ЦСКА и для самого Марио», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. Фернандес принадлежит ЦСКА. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.