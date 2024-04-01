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Сегодня, 15:50

Мостовой оценил роль Зиньковского в «Спартаке» без Промеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника команды Антона Зиньковского после возобновления сезона.

«В отсутствие Промеса у «Спартака» есть Зиньковский, который создает угрозы. Вспоминаю, что когда Антон сидел в запасе, то я задавался вопросом, почему он только выходит на замену, хотя и за 15-20 минут делает много полезного. Понятно, что Абаскаль сам в футбол не играл и потому ему тяжело увидеть очевидные вещи. Промес и Зиньковский действуют почти на одной позиции. Но раньше Антон не выходил в стартовом составе, даже когда там не было Квинси. А у меня бы играли одновременно и тот, и другой», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне 27-летний Зиньковский сыграл за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой
Антон Зиньковский
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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