Мостовой — о результатах «Спартака»: «Просто сейчас стало меньше Заремы, и атмосфера вокруг стала лучше»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о выступление красно-белых в первом круге чемпионата России.

«Как оцениваю результаты «Спартака» в первой части сезона? Мой прогноз сбывается. Я же перед началом говорил, что «Спартак» должен быть в тройке. Что касается игры, то любой результат сейчас будет восприниматься как победа, учитывая то, что в прошлом году команда заняла десятое место. Все же отталкиваются от этого, но забывают, что команда вышла в плей-офф Лиги Европы. Сейчас идут нормально, они неплохо играют. Так и должно быть. Просто сейчас стало меньше Заремы и ее комментариев, и атмосфера вокруг стала лучше. Пришли результаты», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В 15 матчах текущего сезона «Спартак» набрал 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ.