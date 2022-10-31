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Сегодня, 14:19

Мостовой — о результатах «Спартака»: «Просто сейчас стало меньше Заремы, и атмосфера вокруг стала лучше»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о выступление красно-белых в первом круге чемпионата России.

«Как оцениваю результаты «Спартака» в первой части сезона? Мой прогноз сбывается. Я же перед началом говорил, что «Спартак» должен быть в тройке. Что касается игры, то любой результат сейчас будет восприниматься как победа, учитывая то, что в прошлом году команда заняла десятое место. Все же отталкиваются от этого, но забывают, что команда вышла в плей-офф Лиги Европы. Сейчас идут нормально, они неплохо играют. Так и должно быть. Просто сейчас стало меньше Заремы и ее комментариев, и атмосфера вокруг стала лучше. Пришли результаты», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В 15 матчах текущего сезона «Спартак» набрал 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-ushla-zarema-i-u-spartaka-poyavilsya-rezul-tat/
Александр Мостовой
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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