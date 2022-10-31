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Галактионов, вероятнее всего, доработает в «Нижнем Новгороде» до зимней паузы

Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», переход главного тренера «Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова в «Локомотив», вероятнее всего, произойдет во время зимнего перерыва в чемпионате России.

На сегодняшний день между сторонами достигнута только устная договоренность, которая не подкреплена никакими письменными соглашениями.

Однако руководство «Нижнего Новгорода» в данный момент занимается поиском нового человека на позицию главного тренера.

Напомним, что 8 октября московский клуб уволил немца Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды, с тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Федоров.

21 октября «СЭ» стало известно, что руководство «Локомотива» рассматривает только Галактионова на пост главного тренера.

На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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