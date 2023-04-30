КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:04

Мостовой: «Сперцян — хороший паренек, но в Европе играют намного быстрее»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«О Сперцяне мы уже и в прошлом году говорили, что он прибавил. Хороший паренек, все делает правильно, сейчас является лидером «Краснодара». Возможный переезд в Европу? Ну, наверное, первое время ему будет там тяжело, так как сейчас в нашем чемпионате скорости стали еще меньше. В Европе играют намного быстрее, но думаю, что он быстро там привыкнет к этому темпу. По футбольным качествам к нему нет вопросов, все у него хорошо: техника, мысль и поставленный удар. Потолка он еще не достиг, ему есть, куда расти. Главное, чтобы он выбрал правильный клуб, где он будет играть», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В текущем сезоне 22-летний армянский футболист провел 34 матча за «быков», забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-spertsyan-horoshij-parenek-on-delaet-vse-pravil-no-no-v-evrope-igrayut-namnogo-by-stree/
Александр Мостовой
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов
«Абсолютно не согласен, что с классическими шахматами все хорошо». Карлсен вновь атакует ФИДЕ
CNN назвал затягивающие контрнаступление ВСУ факторы
Слуцкий заявил о готовности РФ поставлять Кубе топливо и зерно
WP назвала несогласные с позицией США по Украине страны
Спикер парламента Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Назначение Евсеева на пост главного тренера «Факела» состоится 30 апреля
Кечинов заявил, что его разочаровала игра «Спартака» в матче с «Ростовом»
Селюк: «Не вставая с дивана, укомплектую за 2 миллиона евро команду так, что она будет бороться за шестерку в РПЛ»
Сенников считает, что по итогам чемпионата ЦСКА займет второе место
Полузащитник «Ростова» Миронов считает, что Карпин и коллектив являются феноменом команды
Миронов: «Лоськов и Сычев — легенды российского футбола, Денисов был моим кумиром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миронов: «Лоськов и Сычев — легенды российского футбола, Денисов был моим кумиром»

Чернышов — о возможном внедрении плей-офф в РПЛ: «Пока мы без еврокубков попробовать можно, почему нет?»