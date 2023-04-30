Мостовой: «Сперцян — хороший паренек, но в Европе играют намного быстрее»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«О Сперцяне мы уже и в прошлом году говорили, что он прибавил. Хороший паренек, все делает правильно, сейчас является лидером «Краснодара». Возможный переезд в Европу? Ну, наверное, первое время ему будет там тяжело, так как сейчас в нашем чемпионате скорости стали еще меньше. В Европе играют намного быстрее, но думаю, что он быстро там привыкнет к этому темпу. По футбольным качествам к нему нет вопросов, все у него хорошо: техника, мысль и поставленный удар. Потолка он еще не достиг, ему есть, куда расти. Главное, чтобы он выбрал правильный клуб, где он будет играть», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В текущем сезоне 22-летний армянский футболист провел 34 матча за «быков», забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.