Мостовой — о стажировке у Юрана: «Будет время — съезжу, не будет — не поеду»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможную стажировку у главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Связывался ли я по поводу стажировки с Юраном? А чего связываться? Дают время — когда хочешь, тогда едешь. Я же играл в футбол. Все тренеры работают по-разному, но тренируются футболисты одинаково. Футбол одинаков для всех.

Так что с Серегой у нас нормальные отношения. Будет время — съезжу. Не будет — не поеду», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее Юран заявил, что готов взять Мостового на стажировку.