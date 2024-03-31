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Сегодня, 13:04

Мостовой — о стажировке у Юрана: «Будет время — съезжу, не будет — не поеду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможную стажировку у главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Связывался ли я по поводу стажировки с Юраном? А чего связываться? Дают время — когда хочешь, тогда едешь. Я же играл в футбол. Все тренеры работают по-разному, но тренируются футболисты одинаково. Футбол одинаков для всех.

Так что с Серегой у нас нормальные отношения. Будет время — съезжу. Не будет — не поеду», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее Юран заявил, что готов взять Мостового на стажировку.

Александр Мостовой
Сергей Юран
Футбол
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