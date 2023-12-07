Мостовой считает, что Абаскалю можно было дать дисквалификацию на одну игру

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за толчок в спину игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ (1:2).

«Я изначально говорил, что наказание должно быть максимум один матч. Дали два. Принципиальной разницы вообще никакой нет. Какая разница, будет стоять человек у бровки или будет сидеть в ложе? Сидит он внизу или стоит наверху — вообще никакой разницы. Половина футболистов не знает, кто там сидит, а кто стоит. Если бы там дали десять игр, а здесь-то какая разница?» — приводит Metaratings.ru слова Мостового.

Также он ответил, стоило ли давать дисквалификацию Берише.

«Нет, я посмотрел этот момент. Желтая карточка, а Абаскалю правильно дали красную. Бериша же неумышленно, он бежал и радовался, не в него. Все справедливо. Абаскалю можно было дать одну игру, ничего страшного не произошло», — добавил специалист.

7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно.

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов», а «Ахмат» встретится с «Ростовом».