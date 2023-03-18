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Сегодня, 15:08

Александр Мостовой: «Еще рано говорить о чемпионстве «Зенита»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ после поражения красно-белых от «Оренбурга» (0:2).

«Еще в начале сезона мы говорили о том, что «Зенит» будет чемпионом с вероятностью 80 процентов. В середине чемпионата и после большой паузы я говорил, что «Зенит» сам создает интригу, потому что тогда они еще не обыграли «Ахмат». А так, математически, «Зенит» играет завтра с ЦСКА, армейцы могут отнять очки. Так что еще рано говорить о том, что клуб из Санкт-Петербурга — чемпион», — сказал Мостовой «СЭ».

19 марта состоится центральный матч 20-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА сразится с «Зенитом» . Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 48 очками в 19 матчах. У «Спартака», идущего вторым, 40 очков в 20 играх.

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Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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