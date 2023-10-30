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Сегодня, 20:44

Мостовой считает, что «Краснодар» сам себе привозит проблемы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру «Краснодара» в последних матчах РПЛ.

«Случилось то, что я и говорил ранее: «Краснодар» дрогнул, не выдержал такого давления. Очень много очков команда Ивича потеряла там, где не должна была. По игре с ЦСКА они не заслуживали поражения, но кому это интересно? Сейчас во главе стоит результат. Я думаю, «Краснодар» еще не выбыл из чемпионской гонки, но им будет тяжело. Интрига жива, она будет до конца чемпионата. Но краснодарцы сами себе привозят проблемы, это и расстраивает», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 13 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На втором месте — «Зенит» (26 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-krasnodar-sam-sebe-privozit-problemy-on-drognul/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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