Мостовой считает, что «Краснодар» сам себе привозит проблемы

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру «Краснодара» в последних матчах РПЛ.

«Случилось то, что я и говорил ранее: «Краснодар» дрогнул, не выдержал такого давления. Очень много очков команда Ивича потеряла там, где не должна была. По игре с ЦСКА они не заслуживали поражения, но кому это интересно? Сейчас во главе стоит результат. Я думаю, «Краснодар» еще не выбыл из чемпионской гонки, но им будет тяжело. Интрига жива, она будет до конца чемпионата. Но краснодарцы сами себе привозят проблемы, это и расстраивает», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 13 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На втором месте — «Зенит» (26 очков).