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Мостовой считает закономерной ничью в матче «Спартак» — «Ростов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (1:1).

«Было видно, что «Спартак» и «Ростов» не наиграли на победу. Вспомните матч «Спартака» с «Краснодаром», где красно-белые играли ужасно, но выиграли, забив четыре мяча за 15 минут. В сегодняшней игре шикарный мяч забил Селява, а потом москвичи стали грамотно грузить в штрафную, вышел Зиньковский, который должен был выходить с самого начала. У «Спартака» были моменты после пропущенного гола. Закономерная ничья. Обидно «Ростову», что они в концовке пропустили», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

«Ростов» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, набрав 49 баллов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/29/20328542.shtml
Александр Мостовой
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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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