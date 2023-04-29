Мостовой считает закономерной ничью в матче «Спартак» — «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (1:1).

«Было видно, что «Спартак» и «Ростов» не наиграли на победу. Вспомните матч «Спартака» с «Краснодаром», где красно-белые играли ужасно, но выиграли, забив четыре мяча за 15 минут. В сегодняшней игре шикарный мяч забил Селява, а потом москвичи стали грамотно грузить в штрафную, вышел Зиньковский, который должен был выходить с самого начала. У «Спартака» были моменты после пропущенного гола. Закономерная ничья. Обидно «Ростову», что они в концовке пропустили», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

«Ростов» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, набрав 49 баллов.