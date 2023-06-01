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Сегодня, 22:30

Мостовой заявил, что согласился бы возглавить «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что принял бы предложение тренировать «Динамо».

«Конечно, я бы пошел тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то еще учиться, получить бумажку. Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо». Не думаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло. Сейчас такие вещи мало кого интересуют. И мало кто об этом помнит», — приводит слова Мостового RT.

В мае «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича. До конца сезона команду возглавляет исполняющий обязанности тренера Павел Алпатов.

Источник: RT
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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