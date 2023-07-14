Мойзес рассказал, что Соболев нормально общается с Рошей

Защитник московского ЦСКА Мойзес Барбоза поделился мнением о нападающем столичного «Спартака» Александре Соболеве.

«Александр — отличный игрок, это главное. Правда хороший форвард. Если вы про их стычку с Рошей, то этот вопрос закрыт. Они пожали руки, у них вопрос исчерпан. Виллиан и Александр все урегулировали и нормально общаются», — приводит слова Мойзеса Sport24.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Роша и Александр Соболев получили красные карточки за демонстрацию оскорбительного жеста. Позднее КДК РФС признал несправедливым удаление защитника ЦСКА и отменил игроку красную карточку, Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.