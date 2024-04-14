Кордова — о победе над «Спартаком»: «Это три очка, которые помогут нам остаться в РПЛ»

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

«Очень важная победа для «Сочи». Это три очка, которые помогут нам остаться в РПЛ. И мы рады этой победе, но также продолжаем готовиться к следующим матчам», — сказал Кордова «СЭ».

«Сочи» одержал первую победу в официальных матчах под руководством Роберта Морено и выиграл в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).

«Сочи» набрал 18 очков и занимает последнее место в РПЛ.