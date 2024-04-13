Мусаев назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал причину поражения команды от «Зенита» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

— Семин считает, что «Зенит» переиграл вас за счет психологии. Насколько он прав?

— Трудно сказать. Индивидуальное мастерство, наверное. Соперник сегодня хорошо воспользовался своими шансами. Когда ты пять раз становишься чемпионом, наверное, у тебя есть определений опыт. Хотя «Зенит» обновился. Но это немаловажная вещь, когда ты каждый год борешься за чемпионство и его добываешь.

Мы понимали, что есть два варианта развития событий. Классический — это 4-3-3. По составу было понятно, что будет тройка центральных. В принципе мы готовились к четверке, но мы достаточно быстро перестроились и это не доставило проблем.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.