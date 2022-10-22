Нагайцев будет руководить «Торпедо» в матче с «Ахматом»

Старший тренер «Торпедо» Юрий Нагайцев заменит главного тренера клуба Андрея Талалаева в матче 14-го тура РПЛ с «Ахматом», сообщает «РБ Спорт».

Талалаев не сможет присутствовать на игре из-за болезни. Ожидается, что он вернется к своим обязанностям к матчу со «Спартаком», который пройдет 30 октября.

После 13 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. «Ахмат» расположился на 7-й позиции (20 очков).

Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.