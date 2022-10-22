Нагайцев будет руководить «Торпедо» в матче с «Ахматом»

Сегодня, 19:13
Старший тренер «Торпедо» Юрий Нагайцев заменит главного тренера клуба Андрея Талалаева в матче 14-го тура РПЛ с «Ахматом», сообщает «РБ Спорт».
Талалаев не сможет присутствовать на игре из-за болезни. Ожидается, что он вернется к своим обязанностям к матчу со «Спартаком», который пройдет 30 октября.
После 13 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. «Ахмат» расположился на 7-й позиции (20 очков).
Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования