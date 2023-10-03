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Сегодня, 16:45

Нагорных: «Черчесов будет желанным гостем на любом стадионе страны»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о присутствии экс-тренер сборной России Станислава Черчесова на матче 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Оренбург» (0:2).

«Что делал Черчесов на мачте с «Оренбургом»? Смотрел футбол. Как его пустили? А почему не должны? Мне кажется, он будет желанным гостем на любом стадионе страны», — сказал Нагорных.

60-летний Черчесов является бывшим главным тренером сборной России по футболу. Также он тренировал «Спартак», «Динамо», «Амкар», «Легию» и другие команды. Последним местом его работы был «Ференцварош», который российский специалист покинул летом 2023 года.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Юрий Нагорных
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