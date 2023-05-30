Нагорных высказался об игре «Локомотива» в весенней части сезона

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил выступление железнодорожников в весенней части сезона.

«Ни одной легкой игры после паузы не было, — сказал Нагорных в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Каждая победа давалась очень непросто, футболисты проявляли волю и мужество, боролись до конца. Если говорить о том, что сделано, то мы пока в начале пути. Очень важно хорошо пройти период летней подготовки, определенные позиции надо посмотреть по укреплению».

«Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.