Дуарте назвал главное отличие между РПЛ и парагвайской лигой

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» рассказал о различиях между чемпионатами Парагвая и России.

— В первую очередь поля — в Парагвае они более быстрые в плане движения мяча. Соответственно, и футбол другой. В России — более силовой, с большим количеством борьбы и стыков. Огромное влияние оказывает и климат: до переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод, — сказал Дуарте.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо», подписав соглашение до 30 июня 2027 года. 12 марта футболисту исполнилось 23 года.