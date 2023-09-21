Нападающий «Динамо» Смолов и его жена Карина Истомина ждут ребенка

Нападающий «Динамо» Федор Смолов и его жена, известный блогер Карина Истомина ждут пополнения в семье. О радостном событии сообщила супруга футболиста в своих социальных сетях.

5 июня стало известно, что пара поженилась.

Смолов в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал результативную передачу.

29-летняя жена футболиста является моделью, блогером и диджеем, также она ведет YouТube-канал «Справиться проще», где с экспертом обсуждает проблемы ментального здоровья.