Булыкин считает, что у Дзюбы реваншистские настроения перед матчем с «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о настрое форварда «Локомотива» Артема Дзюбы на матч девятого тура РПЛ с «Зенитом».

«Что бы ни говорил игрок, у него всегда есть реваншистские настроения и мотивы. И тренеры, которые это понимают, всегда ставят в состав тех футболистов, которые имеют двойную мотивацию. В том числе у Дзюбы будет больше стимула забить «Зениту», чтобы победить. Эта игра обещает быть очень интересной, потому что такой же настрой у Изидора», — приводит слова Булыкина RT.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября. Начало — в 16:30 по мск.

После восьми туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — восьмой (12 очков).