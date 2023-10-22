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Сегодня, 19:52

Гарре о возможном переходе в «Зенит»: «Когда откроется трансферное окно, стороны найдут компромисс»

Георгий Горностаев
корреспондент
Бенхамин Гарре.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре отреагировал на слухи о своем возможном переходе в «Зенит».

— В последнее время появилось много новостей о вашем переходе в «Зенит».

— Конечно, я стараюсь спокойно к этому относиться. Понимаю: если команда такого уровня мной интересуется, я что-то делаю неплохо. Сейчас, в настоящее время, я принадлежу «Крыльям», головой я нахожусь в команде. А когда откроется трансферное окно, уже не я, а стороны как-то найдут между собой компромисс. А пока я полностью отдаюсь «Крыльям».

— В трансляцию попал эпизод, где вы с Сергеем Семаком во время матча смогли перекинуться парой слов.

— Да нет, я не говорил с ним. Просто взял мяч, чтобы сделать вбрасывание. Я уважаю всех тренеров одинаково, наверное, так и должно быть.

Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за самарцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро. Контракт 23-летнего аргентинца с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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