«Рубин» — ЦСКА: Кукуян простил Даку симуляцию и грубость. Нападающий должен был получить три предупреждения

На 90-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА (0:0) арбитр Павел Кукуян ошибочно не вынес предупреждение Мирлинду Даку, когда тот в центре поля ударил открытыми шипами Виллиана Рошу в область голеностопа.

У футболиста казанской команды уже была желтая карточка, которую он получил на 46-й минуте за грубость. Таким образом, он получил бы вторую и покинул бы поле.

«Рубин» — ЦСКА. Фото Скриншот трансляции

То же самое могло произойти и на 76-й минуте. В том эпизоде, когда казанцы собирались выполнить штрафной удар и мяч еще не был в игре, Мойзес слегка коснулся Даку руками. Футболист «Рубина» упал и стал кататься по газону, всем видом показывая, что ему очень больно. Он симулировал серьезную травму и явно пытался спровоцировать судью на наказание игрока ЦСКА. Сам Даку при этом за такое поведение наказан не был.