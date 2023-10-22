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Судейство

Сегодня, 19:51

«Рубин» — ЦСКА: Кукуян простил Даку симуляцию и грубость. Нападающий должен был получить три предупреждения

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Рубин» — ЦСКА.
Фото Скриншот трансляции
«Рубин» — ЦСКА.
Фото Скриншот трансляции
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На 90-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА (0:0) арбитр Павел Кукуян ошибочно не вынес предупреждение Мирлинду Даку, когда тот в центре поля ударил открытыми шипами Виллиана Рошу в область голеностопа.

У футболиста казанской команды уже была желтая карточка, которую он получил на 46-й минуте за грубость. Таким образом, он получил бы вторую и покинул бы поле.

«Рубин» — ЦСКА.
Фото Скриншот трансляции

То же самое могло произойти и на 76-й минуте. В том эпизоде, когда казанцы собирались выполнить штрафной удар и мяч еще не был в игре, Мойзес слегка коснулся Даку руками. Футболист «Рубина» упал и стал кататься по газону, всем видом показывая, что ему очень больно. Он симулировал серьезную травму и явно пытался спровоцировать судью на наказание игрока ЦСКА. Сам Даку при этом за такое поведение наказан не был.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
ЦСКА

ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Мирлинд Даку
Павел Кукуян
5
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