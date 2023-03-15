Писарский о гонке бомбардиров в РПЛ: «Вообще неинтересно, у меня свои задачи»

Сегодня, 20:17
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о гонке бомбардиров РПЛ.
— Как относишься к проведению мини-турнира в Азии?
— В любом случае, если будут игры — уже хорошо. Положительно к этому отношусь.
— У тебя хорошее начало года. Успел освоиться в «Крыльях»?
— Да. Я уже говорил, что меня здесь все приняли, хороший коллектив.
— Когда ты сменишь фамилию и в официальных протоколах матча будет «Писарский»?
— В ближайшее время. Но этот сезон придется поиграть под этой фамилией. Если в следующем сезоне останусь в РПЛ, то буду Писарским окончательно.
— От тебя оторвались Малком и Промес в гонке бомбардиров.
— Вообще неинтересно. У меня свои задачи и свои цели. Не смотрю на других игроков. Оторвались — молодцы! Я не стремлюсь стать лучшим бомбардиром. Моя задача помогать команде.
В гонке бомбардиров РПЛ лидируют форвард «Спартака» Квинси Промес и нападающий «Зенита» Малком — по 16 голов. На счету Писарского 14 голов.