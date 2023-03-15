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Писарский о гонке бомбардиров в РПЛ: «Вообще неинтересно, у меня свои задачи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о гонке бомбардиров РПЛ.

— Как относишься к проведению мини-турнира в Азии?

— В любом случае, если будут игры — уже хорошо. Положительно к этому отношусь.

— У тебя хорошее начало года. Успел освоиться в «Крыльях»?

— Да. Я уже говорил, что меня здесь все приняли, хороший коллектив.

— Когда ты сменишь фамилию и в официальных протоколах матча будет «Писарский»?

— В ближайшее время. Но этот сезон придется поиграть под этой фамилией. Если в следующем сезоне останусь в РПЛ, то буду Писарским окончательно.

— От тебя оторвались Малком и Промес в гонке бомбардиров.

— Вообще неинтересно. У меня свои задачи и свои цели. Не смотрю на других игроков. Оторвались — молодцы! Я не стремлюсь стать лучшим бомбардиром. Моя задача помогать команде.

В гонке бомбардиров РПЛ лидируют форвард «Спартака» Квинси Промес и нападающий «Зенита» Малком — по 16 голов. На счету Писарского 14 голов.

Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
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