Сегодня, 14:09
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев поделился мнением о своем одноклубнике — форварде Артеме Дзюбе. В матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) Дзюба сделал хет-трик.
— Как вам матч?
— Победа — это самое главное, — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева. — Поле не в лучшем состоянии, была верховая игра такая.
— Пришел Дзюба в команду, вы с ним тренируетесь. Он топ?
— Ну, вы же сами все видели. Он забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это лучший бомбардир нашей страны.
— Тяжело с ним играть?
— Ну, мы разноплановые. Я стараюсь играть, делаю все от себя зависящее. Он уже достаточно опытный футболист.
Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду.