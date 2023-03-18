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Форвард «Оренбурга» Мансилья о победе над «Спартаком»: «Когда мы играем дома, мы — очень сильная команда»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

— Вы обыграли одного из лидеров чемпионата.

— Когда мы играем дома, мы — очень сильная команда. Мы показали наше желание выиграть сегодня.

— Является ли «Спартак» для тебя самым главным раздражителем в чемпионате?

— Да, «Спартак» борется за титул, у него есть бомбардиры, хорошие нападающие. Но наши защитники сегодня провели хорошую работу. Мы выиграли очень важный для нас матч, потому что мы боремся за выживание в чемпионате. Для нас это очень важный результат.

— В эпизоде со вторым голом ты боролся с Денисовым. Показалось, что ты очень легко его оттеснил. Можешь описать ту ситуацию?

— Я усердно работал на этой неделе. Тренер требует атаковать, всегда быть впереди, это просто моя работа.

— Ты сказал, что «Оренбург» борется за выживание, но у команды 31 очко, 1 очко отставания от ЦСКА, который идет пятым. Тут, скорее, борьба за первую пятерку, а не выживание.

— Наш тренер хочет идти еще дальше, поэтому мы работаем над этим. Если есть такая возможность, то мы, конечно, хотели бы бороться не за выживание, а быть как можно выше в турнирной таблице.

Благодаря победе «Оренбург» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в 20 матчах. В следующем туре команда сыграет против «Крыльев Советов» на выезде, встреча состоится 2 апреля.

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