Голенков о поражении от «Крыльев»: «Самара мой родной город, поэтому вдвойне обидно проигрывать»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился эмоциями после поражения «Крыльям Советов» (1:5) в 3-м туре РПЛ.

«Самара — мой родной город. Здесь семья, здесь все друзья. Поэтому с положительными эмоциями приезжаю. И поэтому вдвойне обидно проигрывать

[О свисте болельщиков в Самаре] Нет, я не слышал. Перед выходом на поле особо не обращаю на это внимание. А так в целом меня больше положительно приветствовали», — цитирует игрока Metaratings.ru.

«Ростов» находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 4 баллами. В 4-м туре команда сыграет с «Рубином».