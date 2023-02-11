Комличенко: «Я привык, что судьи в РПЛ не ставят пенальти. Что мне сейчас сделать?»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:4) в заключительном матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— В РПЛ судьи не ставят пенальти, не поставили и сейчас в товарищеском матче. Тебя не пугает эта тенденция? Хотя судят те же арбитры, что и в РПЛ.

— Да я уже привык. Что мне сделать сейчас?

— Ты в одном моменте психанул и прямо пробил в сторону скамейки...

— Нет, там больше психанул, потому что обрезали и по-детски сыграли. Это не на свисток была реакция.

— Ты ни в кого не попал?

— Нет. Если попал, извиняюсь.

— Сегодня была жесткая игра. Это принципиальность матча с «Краснодаром»?

— Не знаю, может быть. Но некоторые моменты, мне кажется, излишни. Так откровенно все равно не надо жестить.

— Главный тренер, наверное, не очень доволен происходящим. Что-то успел сказать?

— Да нет, наверное, на разборное все посмотрим. Работы много. Работы надо ошибками. Есть, над чем подумать всем. Результат не устраивает. Он хоть и второстепенен, но не устраивает.