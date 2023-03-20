0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:26

Мелкадзе приглашен на заседание КДК РФС

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», какие эпизоды комитет будет рассматривать на ближайшем заседании.

«По матчам РПЛ на заседании КДК будут рассмотрены следующие вопросы. Выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Лички, главного тренера «Факела» Пятибратова, тренера «Сочи» Кириченко, главного тренера «Ахмата» Ташуева. Рассмотрим нецензурную брань в адрес главного тренера со стороны главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко. Так же рассмотрим удаление игрока «Химок» Бикела. Будет рассмотрено неподобающее поведение «Ахмата» и «Сочи». Рассмотрим оскорбительный жест со стороны игрока «Сочи» Георгия Мелкадзе. Он также вызван на заседание КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 80-й и 81-й минутах матча «Факел» — «Сочи» Мелкадзе сыграл грубо против соперника, а затем выразил демонстративное несогласие с решением судьи Артема Любимова, зафиксировавшего нарушение правил. Арбитр за это удалил форварда сочинцев с поля.

Георгий Мелкадзе
РФС
ФК Сочи
Артур Григорьянц
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья «включил» монитор, но не пошел смотреть повторы. Что натворил арбитр Шафеев?
Пономарев объяснил, за счет чего ЦСКА удалось обыграть «Зенит»
Переворот Галактионова, черная неделя «Зенита», «киллер» Тюкавин. Рабинер — о главных событиях выходных в РПЛ
КДК РФС не получал протест от «Торпедо» по итогам игры с «Нижний Новгородом»
«Крылья Советов» обратятся в ЭСК по поводу эпизода с падением полузащитника Коваленко в штрафной «Ахмата»
Силкин: «Тюкавину не нужно менять команду, он — будущее «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС не получал протест от «Торпедо» по итогам игры с «Нижний Новгородом»

Мостовой: «Никогда не разделял восторга, который приписывали Абаскалю за то, что у него играют преимущественно россияне»