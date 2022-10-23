Соболев: «Думаю только об одном — чтобы «Спартак» набирал 3 очка в каждом матче»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после победы над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Рекорды рекордами, но для меня это не особо важно, и я не думал об этом. Думаю только об одном — чтобы команда набирала 3 очка в каждом матче. Всех с победой», — написал Соболев в своем Telegram-канале.

25-летний Соболев провел за «Спартак» 13 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, у питерской команды еще одна игра в запасе. В понедельник, 24 октября, сине-бело-голубые сыграют с «Сочи».