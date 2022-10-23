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Сегодня, 20:24

Защитник «Спартака» Маслов: «Абаскаль дал нам установку перед игрой, мы чувствовали его присутствие»

Антон Иванов

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, сложно ли было играть без главного тренера Гильермо Абаскаля в матче 14-го тура с «Химками» (5:0).

— Абаскаль вам сегодня не понадобился?

— Почему? Он был с нами в отеле. Он дал нам установку перед игрой, просто он не мог присутствовать сегодня с нами в раздевалке. Но мы чувствовали его присутствие.

— Непривычная ситуация?

— Ну да, не так часто удаляют тренера.

— Вы знали, что он не будет смотреть на стадионе, а поедет на базу?

— Не говорил ничего. Он ехал с нами до конца в автобусе. Потом, видимо, вышел и изменил свой путь.

— Чем ощущения, когда Абаскаль на бровке отличаются от того, когда его нет?

— Думаю, надо будет смотреть в длительном промежутке времени, если такое удастся. Тяжело судить по одной игре. Потому что его помощники максимально близки к нему и все те же эмоции постарались передать. Установка у нас была в отеле.

— Самая крупная победа без Абаскаля — парадокс?

— Не знаю, трудно судить. Он мог быть сегодня на игре. Матч мог сложиться по-другому, или сложиться точно так же.

— Какое главное требование Абаскаля к центральным защитникам?

— Хочет играть низом, в смелый футбол, находить вертикальные передачи из обороны, чтобы мы постоянно били вперед, оборонялись высоко, играли один в один.

— Вариант, когда защитник засаживает мяч над полузащитниками, исключается?

— Конечно, можно пробовать, когда нападающий хорошо открывается, и можно одной передачей отрезать большую группу футболистов. Просто речь о том, чтобы не сбиваться на эту игру, не играть только длинными передачами.

— Вы чувствовали, что на той стороне поля намного больше спартаковцев?

— Честно говоря, об этом даже не задумывался. Я знаю многих ребят. Мы их тепло поприветствовали. Хорошо общались, когда были здесь. Но какого-то особого настроя у меня лично это не вызвало.

Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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