Нападающий «Торпедо» Лебеденко о новом тренере Клотете: «Кажется, что команда выдохнула, стала уверенной»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился с «СЭ» мнением о новом главном тренере команды Пепе Клотете.

— У каждого тренера свой подход, — сказал Лебеденко «СЭ». — Главный тренер и его штаб — это иностранцы, у них свой подход к футболу, другой подход к передаче информации. Все это отличается от наших специалистов. Мне кажется, что команда при новом тренере выдохнула, стала уверенной, раскрепостилась.

— А в чем главное отличите подхода Клотета от Талалаева?

— Это совершенно другой подход к тренировочному и восстановительному процессам, времени тренировок, питанию. Мы только начинаем знакомиться, не так много времени прошло.

Клотет возглавил «Торпедо» 28 марта 2023 года. Под руководством 45-летнего испанца автозаводцы проиграли «Ростову» (1:2) и победили «Факел» (2:0).