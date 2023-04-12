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В «Локомотиве» отреагировали на новость об интересе «Хапоэля» к Игнатьеву

Микеле Антонов
Корреспондент
Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал «СЭ» новость об интересе израильского клуба «Хапоэль» из Беэр-Шевы к нападающему железнодорожников Ивану Игнатьеву.

«Михаил Михайлович (Галактионов — прим. «СЭ») сказал, что все трансферы будем обсуждать в конце сезона. Он знает об этом. И его агент знает об этом», — сказал Ульянов «СЭ».

Накануне зимнего трансферного окна израильские СМИ упоминали об интересе «Хапоэля» к Игнатьеву, однако на этот раз речь идет о начале конкретного формирования команды на сезон-2023/24.

Игнатьев перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в июле 2022 года. 24-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за команду во всех турнирах.

Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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