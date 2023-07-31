«Наполи» предложил «Зениту» 25 миллионов евро за Вендела

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает журналист Вене Касагранде.

По информации источника, неаполитанский клуб предложил питерской команде 25 миллионов евро за трансфер игрока.

Сообщается, что «Зенит» склоняется к тому, чтобы продать полузащитника в клуб серии А, а не во «Фламенго», который выступает в чемпионате Бразилии.

Вендел выступает за питерцев с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.

В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.