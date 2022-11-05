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Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением, может ли команда исправить ситуацию в РПЛ.
«Безусловно, шансы есть. Посмотрите на «Урал», который начал чемпионат гораздо хуже железнодорожников. Казалось, что света в тоннеле не видно, но удачное приглашение тренера, который быстро во всем разобрался, и пошли победы. «Урал» стал совсем другой командой, потому что взяли опытного тренера, который работал с разными командами и достигал с ними результата. «Локомотив» же берет тренера, который себя никак нигде не проявил, кроме того, что борется за выживание с «Нижним Новгородом».
Даже сменив руководство, клуб не сменил тактику своих необъяснимых решений. Думаю, это связано с отсутствием опыта у руководства команды: сначала был Плутник, который не работал в футболе, сейчас — Нагорных. Конечно, хочется пожелать удачи Нагорных. «Локомотив» — не место для экспериментов. В этом спортивном проекте надо давать результат. А команда делает только эксперименты. Думаю, что приглашение неопытного тренера — очередной эксперимент, который, к сожалению, может привести к краху и вылету команды из РПЛ. С тревогой ожидаю вторую часть чемпионата", — сказал Нигматуллин «СЭ».
После 15 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Уралом» (6 ноября). После первого круга лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» расположился на второй позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).
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