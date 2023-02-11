Баженов: «Спартак» на ходу. Главное, чтобы такая же форма была в чемпионате»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал результаты красно-белых на зимних сборах в Дубае.

«Спартак» вроде бы в неплохой форме. Я к товарищеским матчам и сборам спокойно отношусь, потому что это только подготовка к основной части чемпионата. То, что команда наиграла, натренировала надеюсь она покажет это во второй части сезона. Со стороны видно, что красно-белые физически хорошо выглядят, видны связки. Не хочется сглазить, но команда на ходу. Главное, чтобы такая же форма была в чемпионате. Результаты любых контрольных матчей я не воспринимаю всерьез», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.