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Сегодня, 11:15

Кривцов: «Ночные клубы я вообще не понимаю. Лучше дома поиграю в Counter-Strike»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Даниил Фомин и Никита Кривцов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» рассказал, на что потратил первые большие деньги, заработанные в футболе.

— Ты как-то рассказывал, как во второй лиге получал 11 тысяч рублей в месяц — и этого хватало. Смог бы сейчас прожить на эту сумму?

— В «Краснодаре»? Легко! Тут созданы все условия, чтобы играть в футбол — дело вообще не в деньгах. Питался бы на базе, убрал бы некоторые траты, включая машину и бензин — 11 тысяч вполне хватило бы.

— Помнишь, на что потратил первые большие деньги, заработанные в футболе?

— Начал строить дом родителям. Он уже почти готов, чуть-чуть осталось.

— Каждый футболист по-разному проходит через соблазны большого футбола: новая зарплата и уровень жизни, внимание, машины, ночные клубы. У тебя этот период уже прошел или еще не наступил?

— К походам в клубы у меня склонности никогда не было. Я вообще этого не понимаю: ты профессиональный футболист и идешь в ночной клуб? Как это вообще? Машины — все-таки немного другой момент. Считаю, если ты можешь себе это позволить, почему бы не купить?

— Лучший способ провести выходной?

— Поиграть в компьютер, в Counter-Strike. В «Краснодаре» многие играют. Бывает, списываемся и подключаемся. Но без фанатизма: пару игр — и спать, если это вечер.

— Кто в «Краснодаре» лучший в Counter-Strike?

— Раньше был Матвей Сафонов. Но потом он забросил и сейчас чуть сдал в уровне. Теперь самый крутой у нас Кади.

— Тебе недавно исполнилось 21. Кем и где себя видишь в 30?

— Ох, так далеко не заглядываю... Наверное, хочется в этом возрасте стать крутым футболистом. Чтобы болельщики могли обо мне сказать: «Вот он — хорош».

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ФК Краснодар
Никита Кривцов
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