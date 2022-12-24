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Сегодня, 16:17

Никита Симонян оценил шансы «Спартака» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака», заслуженный тренер СССР Никита Симонян высказался о конкурентах «Зенита» в борьбе за чемпионство.

— У «Спартака» есть шансы на чемпионство против «Зенита» в этом сезоне?

— Шансы есть у многих команд на золото — надо выиграть все матчи в чемпионате, — сказал Симонян «РБ Спорт».

— Можно ли считать красно-белых конкурентами сине-бело-голубых?

— Конкурентом «Зенита» они являются, но настолько, чтобы стать чемпионами, не могу могу сказать. Когда-то ЦСКА много раз становился чемпионом, но, что касается финансовых качеств и других факторов, «Зенит» превосходит всех в России, это бесспорно. «Спартак» стал чемпионом единожды в новой истории. Я как игрок и тренер — шестикратный чемпион и имею пять кубков. Вот и все.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Зенит» лидирует с 42 зачетными пунктами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-simonyan-zenit-prevoshodit-vseh-v-rossii-spartak-ego-konkurent/
Никита Симонян
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
1
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