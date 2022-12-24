Никита Симонян оценил шансы «Спартака» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

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Бывший футболист «Спартака», заслуженный тренер СССР Никита Симонян высказался о конкурентах «Зенита» в борьбе за чемпионство.
— У «Спартака» есть шансы на чемпионство против «Зенита» в этом сезоне?
— Шансы есть у многих команд на золото — надо выиграть все матчи в чемпионате, — сказал Симонян «РБ Спорт».
— Можно ли считать красно-белых конкурентами сине-бело-голубых?
— Конкурентом «Зенита» они являются, но настолько, чтобы стать чемпионами, не могу могу сказать. Когда-то ЦСКА много раз становился чемпионом, но, что касается финансовых качеств и других факторов, «Зенит» превосходит всех в России, это бесспорно. «Спартак» стал чемпионом единожды в новой истории. Я как игрок и тренер — шестикратный чемпион и имею пять кубков. Вот и все.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Зенит» лидирует с 42 зачетными пунктами.