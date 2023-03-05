Николсон считает, что «Спартак» не смог выполнить план на матч с «Уралом»

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) рассказал «СЭ», что у красно-белых не получилось выполнить план на игру.

— Знаете, это был сложный матч. У нас не получалось делать то, что мы собирались, потому и создали не так много моментов, особенно в первом тайме. Мы пытались. Но было сложно. Поле, погода — все это не должно быть оправданием. Обе команды в равных условиях, так что ссылаться на это нет смысла. Особенных сюрпризов «Урал» не преподнес — мы знали, как они играют. В первой части сезона команда смотрелась очень хорошо. Тренер объяснил нам, что и как нужно делать, но, как я уже сказал, было тяжело... Порой случается то, что случилось, — сказал Николсон «СЭ».

После 18-го тура идущий на втором месте с 37 очками «Спартак» опережает «Ростов» на два очка и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь.