Марио Фернандес признался, что не смог адаптироваться в Бразилии

Новичок «Зенита» Марио Фернандес объяснил, почему не провел ни одного матча за «Интернасьонал» после ухода из ЦСКА.

«Вышло так, что я не адаптировался в бразильском футболе и попросил «Интернасьонал» разорвать контракт, отказавшись от всего, что мне причиталось по контракту, включая зарплату. И клуб мой запрос принял. Но «Интернасьонал» также добавил сумму, которую должен был бы выплатить другой клуб, с которым я бы вступил в переговоры. Я это принял и посчитал честным», — цитирует игрока «РБ Спорт».

17 июля Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью продления еще на сезон. Ранее 32-летний футболист 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

После перехода в «Зенит» игрок объяснил, почему не вернулся в состав армейцев.