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Ренан — об интересе «Реала»: «Это значит, что я иду верной дорогой»

Гоша Чернов
Корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал, как относится к информации об интересе к нему со стороны «Реала».

— Для тебя «Зенит» — трамплин в суперклуб? Или ты собираешься остаться здесь надолго?

— Для меня сейчас самое важное — хорошо играть за «Зенит» и помогать клубу побеждать. Я всегда мечтал попробовать свои силы в европейском футболе и очень рад, что мое путешествие по континенту началось здесь. Конечно, каждый профессиональный футболист мечтает поиграть в европейском гранде, но я прежде всего думаю о сегодняшнем дне. Мне комфортно в «Зените», я очень рад тому, как стартовала моя карьера здесь, как меня приняли. Если однажды сложится так, что я получу какое-то приглашение, то буду думать об этом поступательно.

— Но твое имя уже появлялось в новостях рядом с «Реалом», «Челси» и «Арсеналом». О тебе говорят как о будущем сборной Бразилии. Неужели ты никак не реагируешь на все это?

— Для меня это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться и к критике, и к похвале. С другой стороны, нужно все-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года. В начале февраля появилась информация о том, что 19-летним бразильцем интересуется «Реал», который готов предложить за футболиста 40 миллионов евро.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Реал
Роберт Ренан
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