Новиков — о возможном трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Болельщики ЦСКА будут освистывать Марио»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на слухи о том, что бразильский защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».

«Сейчас легионеры уходят туда, где больше предлагают денег. Им все равно, где играть — ЦСКА, «Зенит» или «Спартак». Деньги платят — будут играть. Раньше футболисты относились к клубным цветам гораздо преданнее, а сейчас эти традиции уходят. Думаю, что болельщики ЦСКА будут освистывать Фернандеса, отношение к Марио точно изменится», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.